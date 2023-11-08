شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، بفريق بيراميدز على استاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر، في مواجهة صعبة لا تقبل القسمة على اثنين، لرغبة كل منهما فى الفوز والتأهل إلى النهائى لملاقاة الأهلى.

17 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز

وتعد مباراة اليوم هي الثامنة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث جمعتهما 17 لقاءً سابقا كان التفوق للزمالك خلالها بـ10 انتصارات في مقابل فوزين لبيراميدز و5 مباريات انتهت بالتعادل.

سجل الزمالك 27 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 13 هدفا في شباك الزمالك، وانتهت آخر مواجهة جمعت بينهما بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

افتتح الزمالك مشواره فى كأس مصر بالفوز على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف فى دور الثمانية.

فى المقابل، افتتح بيراميدز مشواره فى كأس مصر بالفوز على راية بهدفين دون رد فى دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة البنك الاهلى بثلاثية دون رد فى دور الثمانية.

الزمالك يدخل المباراة بقيادة فنية جديدة مع معتمد جمال بعد رحيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو حيث يرغب اللاعبون فى مصالحة الجماهير بعد سوء النتائج فى مسابقة الدورى، وتراجع الفريق للمركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط نتيجة هزيمتين متتالتين أمام إنبى وزد.

على الجانب الآخر، حفز البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز، لاعبى فريقه للوصول إلى المباراة النهائية ثم التتويج بلقب كأس مصر، وحصد أول بطولة تسجل فى تاريخ بيراميدز وتصبح حافزًا لحصد المزيد من الألقاب والبطولات فى المرحلة المقبلة، خاصة أنها ستمنحه فرصة للثأر من الأهلى الذى توج بلقب الموسم الماضى على حسابه.