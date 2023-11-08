شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبرشلونة فى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام نظيره برشلونة الإسبانى مساء غدا الخميس ، فى ثان مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقام فى السعودية خلال الفترة من 7 و حتى 12 نوفمبر الجارى .

موعد مباراة الأهلى و برشلونة

تقام مباراة الأهلى و برشلونة فى تمام السادسة مساء غدا الخميس بتوقيت القاهرة ، السابعة مساءا بتوقيت السعودية .

ويسعى فريق رجال يد الأهلى بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز إلى تحقيق الفوز بعد النجاح فى الفوز على النور السعودى بنتيجة 38/20 فى أول مواجهات البطولة أمس الثلاثاء .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

فيما تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر و قارة افريقيا بالبطولة النادى الاهلى.

يتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من، النور (السعودية) - برشلونة (إسبانيا) ، فيما تضم المجموعة الثانية: نادي الكويت - سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين) - فوكس برلين (ألمانيا) و المجموعة الثالثة: ماجديبورج (ألمانيا) - الخليج (السعودية) - جامعة كوينزلاند (أستراليا) و المجموعة الرابعة: كيلسي (بولندا) - النجمة (البحرين) - سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).