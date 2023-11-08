شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يسجل هدف تقدم الأهلى أمام سيراميكا 2 / 1 فى الـ+90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى سيراميكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد المقاولون العرب مع في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكر توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الدفاع ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط وأحمد عبد القادر وطاهر محمد وبيرسي تاو في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني في خط الدفاع، محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة في خط الوسط، وچون ايبوكا في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

لعب الفريقان ست مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 29 مايو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه حسين الشحات.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 13 هدفاً وتلقت شباكه هدفين.