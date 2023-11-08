شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| نيمار يتحدث عن محاولة خطف ابنته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدث المهاجم البرازيلي نيمار جونيور عن محاولة الاختطاف غير الناجحة لابنته مافي من منزل عائلتها في البرازيل.

واقتحم لصوص منزل والدي برونا بريكاردي، أم ابنة نيمار، بحثاً عنها وعن ابنتها لاختطافهما، إلا أنهم لم يجدوا سوى الجد والجدة، ليقوموا بتقييدهما وسرقة المنزل.

ونشر نيمار رسالة عبر حسابه على إنستجرام قال فيها إن الثلاثاء كان يوماً حزيناً بالنسبة له، بعد تعرض منزل والدي برونا بريكاردي للسرقة، وتجاهل ذكر محاولة اللصوص البحث عن ابنته.

وكتب «يوم حزين، مع خبرين سيئين للغاية. في البداية كان هناك الهجوم الذي تعرض له والدا برونا، لكن الحمد لله أن الجميع آمنون».

وأضاف نيمار «ثاني خبر هو موت صديقة، تعازيّ لجميع أفراد العائلة، رحم الله لوانا».

ونشرت الشرطة مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لاثنين من اللصوص أثناء تواجدهما داخل السيارة، فيما كثفت جهودها لضبط جميع المتهمين باقتحام منزل والدي برونا بريكاردي لسرقته ومحاولة اختطاف ابنة نيمار.

يذكر أن نيمار يتواجد في منزله بالبرازيل، حيث يتعافى من إصابته التي ستبعده عن الملاعب حتى بداية الموسم المقبل.