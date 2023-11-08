شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الخدمات و«الشارقة الرياضي» في بطولة المؤسسات الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريقا دائرة الخدمات الاجتماعية ومجلس الشارقة الرياضي فوزهما الأول ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة السادسة والعشرين للمؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية لكرة القدم، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، بإشراف مجلس الشارقة.

في أولى مباريات المجموعة الرابعة، حقق دائرة الخدمات الاجتماعية فوزاً مستحقاً بنتيجة 5-3 على إدارة الحرس الأميري بريمونتادا رائعة، حيث نجح في تحويل خسارته بهدفين في الشوط الأول إلى فوز غالٍ ومستحق في الشوط الثاني بنتيجة 5-3، ليحتل فريق الخدمات صدارة المجموعة الأولى.

وفي إطار منافسات المجموعة نفسها، حقق فريق مجلس الشارقة الرياضي فوزاً مستحقاً على فريق جمعية الشارقة التعاونية بنتيجة 3-2، وقدم الفريقان مباراة جيدة، وحسمت خبرات لاعبي مجلس الشارقة الرياضي اللقاء، وأحرز أهداف المجلس اللاعبون فارس تامر «هدفين» ومحمد عبد النبي «هدف»، بينما أحرز هدفي الجمعية محمد القارون وراشد محمد، ليحصد فريق مجلس الشارقة الرياضي أول 3 نقاط ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الخدمات الاجتماعية المتصدر.

وأعرب أحمد إبراهيم مدرب فريق الخدمات الاجتماعية عن سعادته بالأداء المميز للاعبي الفريق خلال المباراة وتحقيق الفوز الأول الذي سيكون له مردود إيجابي خلال المنافسات، مؤكداً أن جميع اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار لبلوغ المباراة النهائية، وتوجه بالشكر إلى اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تقوم بدورها على زيادة التقارب والتواصل بين الموظفين.