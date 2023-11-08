شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يبحث التعاقد مع مدرب منتخب مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، ضمن دائرة المرشحين لتدريب فريق اتحاد جدة السعودي، خلفًا لمواطنه المُقال نونو سانتو.

واهتمت إدارة الاتحاد بفكرة التعاقد مع فيتوريا، نظرًا لخبرته السابقة في تدريب نادي النصر السعودي عام 2019، وضيق الوقت قبل بطولة كأس العالم للأندية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأكدت المصادر داخل الاتحاد أن إدارة النادي تبحث أيضًا إمكانية التعاقد مع لوران بلان مدرب منتخب فرنسا السابق، والذي سبق له تدريب كريم بنزيما، مهاجم الفريق الحالي.

وأشارت إلى أن المرشح الثالث الذي ترغب إدارة الاتحاد في التفاوض معه هو جوليان لوبتيجي، مدرب فريق ولفرهامبتون السابق، وهو المرشح المُفضل منذ الصيف الماضي، لتدريب الفريق.

يذكر أن الاتحاد يتواجد في المركز السادس بترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة من 12 مباراة، وبفارق 12 نقطة عن الهلال متصدر البطولة.

ويفتتح الاتحاد بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية، بمواجهة أوكلاند سيتي الأسترالي، الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل، ويلعب الفائز منهما ضد الاهلي المصري في الدور ربع النهائي، الجمعة 15 ديسمبر.