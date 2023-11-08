شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تسبب كريم بنزيما في إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدت إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب نادي الاتحاد السعودي، إلى الكشف عن بعض من كواليس القرار، الذي كان للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق، دور فيه.

وأكدت مصادر داخل الاتحاد أن كريم بنزيما، تحدث قبل أسبوعين مع مسؤولين في إدارة النادي، وطالبهم بإقالة نونو سانتو، لأن وجوده يعيق تطور الفريق، ولاعتقاده أن المدرب البرتغالي لا يناسب طموحات المرحلة الحالية، وفقاً لصحيفة الرياضية.

وأشارت المصادر إلى أن بنزيما دخل في مشادة مع سانتو بين شوطي مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية، الاثنين، حيث رفض أن يوجه له المدرب البرتغالي أي ملاحظة فردية، بعدما طالبه بعدم التكاسل في الضغط على المدافعين.

ورفض نونو سانتو ما قاله كريم بنزيما، وأخبره بأنه قائد الفريق ولاعب كبير ويجب أن يكون قدوة لزملائه، قبل أن يواصل انتقاد المهاجم الفرنسي، بين شوطي المباراة التي انتهت بالخسارة بثنائية نظيفة.

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من منصبه، بعد تقييم نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وأصدر النادي بيانًا وجه خلاله الشكر إلى نونو سانتو، معلنًا تولي مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني للاتحاد.

وخاض الاتحاد 17 مباراة في البطولات المختلفة تحت قيادة نونو سانتو، فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر 4 مباريات، ليجد الفريق نفسه في المركز السادس بترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

ويفتتح الاتحاد بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية، بمواجهة أوكلاند سيتي الأسترالي، الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل، ويلعب الفائز منهما ضد الاهلي المصري في الدور ربع النهائي، الجمعة 15 ديسمبر.