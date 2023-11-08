الـ+90 تعطي الأهلي انتصارًا ثمينًا على سيراميكا بالدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خطف انتصار مهم للغاية على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي، والتي تدخل ضمن مؤجلات المارد الأحمر في موسم 2023 – 2024.

الـ+90 تعطي الأهلي انتصارًا ثمينًا على سيراميكا

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب ياسر إبراهيم للمارد الأحمر عند الدقيقة 33 للنادي الأهلي، وتعادل اللاعب أحمد قندوسي نجم المارد الأحمر المعار لنادي سيراميكا كليوباترا وذلك في الدقيقة 58.

نجح محمد مجدي أفشة في خطف هدف الانتصار عند الدقيقة 91 من عمر اللقاء، ليصل بالفريق للمركز الثاني في الترتيب محققًا الانتصار الرابع دون تعادل أو هزيمة.

شهدت المباراة طرد اللاعب رجب نبيل من صفوف فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 68، والتي كانت من أسباب خسارة المواجهة والهزيمة الثالثة في الموسم الحالي.

بتلك النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني من الترتيب، بينما توقفرصيد نادي سيراميكا كليوباترا عند الدقيقة 7 نقاط في المركز الثالث عشر من الترتيب.

مباراة الأهلي المقبلة ستكون أمام فريق نادي الجونة المقرر لها يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب البحر الأحمر.