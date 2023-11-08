جماهير غزل المحلة تختار عبده يحيى رجلاً لمباراة الفريق في مباراة القناة

ياسر رشاد - القاهرة - حصد عبدة يحيي مهاجم غزل المحلة ، جائزة أفضل لاعب في مباراة الغزل و القناة في الجولة السابعه في دوري المحترفين .

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كشف غزل المحلة عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك ” عن أفضل جائزة في المباراة قائلا:"عبر تصويت على الصفحة الرسميـة للنـادي اختارت جماهير غزل المحلة لاعبها عبده يحيـى رجلاً لمباراة الفريق أمام القنـاة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفيـن والتي أقيمت عصر الثلاثاء على ستاد غزل المحلة.

أضاف البيان :" وقدم يحيى أداءً مميزاً طوال المباراة خاصة في الشوط الثاني الذي أحرز فيه هدف الفـوز للفريق في الدقيقة 85 من عمر المباراة بعد دقيقة واحدة من هدف التعادل للقناة الذي كاد أن يطيح بأحلام الفريق المحلاوي في حصد الثلاث نقـاط".

ويحتل غزل المحلة المـركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وعلى بعد نقطة واحدة من المتصدر بتروجيت برصيد 15 نقطة.