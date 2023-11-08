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أفشة يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل النجم محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل مباراة المارد الأحمر أمام نادي سيراميكا كليوباترا، والتي كانت ضمن مؤجلات الجولة الثانية من مسابقة الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

أفشة يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا 

سجل محمد مجدي أفشة هدف فوز الأهلي على كليوباترا في الدقيقة 91 والهدف الثاني للأحمر في شباك سيراميكا، ليعطي المارد الأحمر ثلاثة نقاط مهمة للغاية في عمر منافسات الدوري هذا الموسم.

ونشر النادي الأهلي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع الاجتماعي: "نسر مباراة اليوم وصاحب هدف الانتصار محمد مجدي أفشة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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