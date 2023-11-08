بيراميدز يفاجئ الزمالك بهدف مبكر في نصف نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - فاجئ نادي بيراميدز منافسه الزمالك بهدف مبكر في نصف نهائي كأس مصر، بعد خطأ دفاعي قاتل من لاعبي القلعة البيضاء، بالمواجهة الجارية على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ماييلي يفتتح التسجيل لـ بيراميدز في الزمالك

وسجل فيستون ماييلي هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 5 مع بداية اللقاء مباشرة، ليضع السماوي في المقدمه على القلعة البيضاء.

وبدأ معتمد جمال، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتشكيل لمواجهة نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

في حراسة المرمي:محمد عواد.

الدفاع: سيد نيمار - حسام عبدالمجيد - محمود علاء - المثلوثى

الوسط.. دونجا - عمرو السيسى - إبراهيما نداى

الهجوم.. شيكابالا - أوباما - زيزو