الزمالك وبيراميدز.. طرد أحمد توفيق وإصابة نيمار خلال دقيقتين

ياسر رشاد - القاهرة - حصل اللاعب أحمد توفيق لاعب فريق نادي بيراميدز على بطاقة حمراء في المواجهة الجارية أمام نادي الزمالك، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس مصر، الجارية على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

طرد أحمد توفيق وإصابة نيمار خلال دقيقتين

حصل أحمد توفيق عالى بطاقة حمراء في الدقيقة 78 من عمر اللقاء ليضع فريقه في موقف صعب للغاية قبل نهاية اللقاء بـ 12 دقيقة.

وتعرض اللاعب سيد نيمار للإصابة في الدقيقة 79 وظل خارج الخطوط لأكثر من 5 دقائق بعدما أجرى الفارس الأبيض 3 تبديلات، ليخرج وينزل بدلًا منه محمد طارق.

يذكر أن نادي بيراميدز يتقدم على الزمالك بهدف دون مقابل سجله اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 5 من عمر اللقاء.

أجرى بيراميدز 3 تبديلات بنزول أحمد توفيق ورمضان صبحي ووليد وكريم حافظ بدلًا من وليد الكرتي وبلاتي تورية وفيستون ماييل ومازال يمتلك كل من شريف إكرامي ومحمود مرعي وأحمد فتحي ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ودودو الجباس.

بينما أجرى الزمالك 4 تبديلات بنزول محمد عبدالشافي وناصر منسي ومحمد أشرف روقا ومحمد طارق بدلًا من محمود علاء وشيكابالا وعمرو السيسي ونيمار المصاب، ومازال يمتلك كل من عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وسامسون أكينيولا.