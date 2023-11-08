أحمد سيد زيزو يهدر فرصة هدف بمواجهة الزمالك وبيراميدز "فيديو"

ياسر رشاد - القاهرة - أهدر أحمد زيزو نجم نادي الزمالك العديد من الفرص في لقاء بيراميدز بالمباراة الجارية الأن على ستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

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الفرصة الأولي هجمة هجومية بدأها كتيبة الزمالك في منطقة بيراميدز حيث مرر عمرو السيسي لاعب الزمالك الكرة في منطقة الجزاء ليمرها إلى أوباما ثم أحمد سيد زيزو ليسددها خارج المرمي في الدقيقة 26 .

والفرصة الثانية حصل نادي الزمالك على ركلة حرة برة المنطقة ليسددها أحمد سيد زيزو في العارضة في الدقيقة 34 .

تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.