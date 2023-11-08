كأس مصر.. الزمالك يتأخر بهدف أمام بيراميدز في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهي الشوط الأول بتأخر فريق الزمالك بهدف نظيف لصالح بيراميدز في المباراة التي تجمعهما علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وشهد الشوط الأول تقدم فريق بيراميدز بهدف نظيف للاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 5 من عمر اللقاء الذي شهد سيطرة من جانب الفارس الأبيض، بجانب إهدار فرصتين مؤكدتين للتسجيل من جانب المصطفي فتحي من بينها واحدة والمرمى خالي.

وشهد الشوط الأول العديد من الفرص الضائعة لكلا الفريقين، حيث هدد الزمالك أكثر من مرة نظيره بيراميدز عن طريق زيزو وأوباما ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف.

بدأ نادي بيراميدز مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبدالله السعيد - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء بيراميدز شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.

بينما بدأ الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمي:محمد عواد.

الدفاع: سيد نيمار - حسام عبدالمجيد - محمود علاء - المثلوثى

الوسط.. دونجا - عمرو السيسى - إبراهيما نداى

الهجوم.. شيكابالا - أوباما - زيزو