أحمد الغندور يطرد جايمي باتشيكو في مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - منح أحمد الغندور حكم مباراة الزمالك و بيراميدز البطاقة الحمراء إلى البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق في المباراة الجارية الأن على ستاد القاهرة الدولي ضمن نصف نهائي كأس مصر.

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اعترض جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز على قرارات أحمد الغندور وكان يطالب احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق في كأس مصر.

ويتقدم فريق بيراميدز على الزمالك بهدف فيستون ماييلي الذي سجله في الشوط الأول .

تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.