فيستون ماييلي يهز شباك محمد عواد في مباراة الزمالك وبيراميدز "فيديو"

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز من هز شباك الزمالك في المباراة الجارية الأن على ستاد القاهرة الدولي ضمن نهائي كأس مصر .

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جاء الهدف من رأمية تماس وصلت إلى المغربي وليد الكرتي أرسلها فيستون ماييلي في منطقة الجزاء ليسددها في منطقة الجزاء ليسددها في شباك محمد عواد ليعلن عن الهدف الأول .

تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.