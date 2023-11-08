ياسر رشاد - القاهرة - حدد الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بديل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق، والذي يدعم هجوم الميرنجي في الموسم المقبل، ليفاجئ بدخول مانشستر سيتي في الصفقة لدعم صفوفه.

مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على بديل مبابي:

ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويرغب العملاق الفرنسي في تجديد تعاقده مع اللاعب الذي يرفض التجديد بأي شكل من الأشكال لرغبته في الانتقال للميرنجي.

ومع نفي ريال مدريد وجود مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل ضم كيليان مبابي بسبب وجود عقد يربط بين اللاعب وناديه، ظهر لاعب جديد ضمن الأسماء.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، في حال فشله في التعاقد مع كيليان مبابي، ويضع الميرنجي عدد من اللاعبين صغار السن للتعاقد معهم لدعم صفوف الفريق، ويعتبر نجم العملاق البافاري البالغ من العمر 20 عامًا من أبرز المرشحين.

دخل نادي مانشستر سيتي ضمن صفقة ضم جمال موسيالا الذي شارك في الموسم الحالي بـ 13 لقاء سجل فيهم 4 أهداف وساهم في صناعة 3 أخرى، في حين لعب النجم الألماني خلال مسيرته حتى الآن في 171 مباراة سجل خلالها 43 هدفًا وصنع 29 هدفًا وحصل على 6 بطاقات صفراء.