شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. فرص بالجملة مهدرة للفريقين .. والزمالك يبحث إدارك التعادل أمام بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وبيراميدز، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى، ويتقدم الفريق السماوى بهدف دون رد.

مع بداية المباراة ضغط الزمالك على بيراميدز، وفى الدقيقة 5 نجح فريق بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم عن طريق فيستون ماييلي الذى استغل البينية المتقنة من وليد الكرتى.

وفى الدقيقة 15 سدد أحمد زيزو كرة من ضربة ثابتة ارتمت فى العارضة أعلى المقص الأيسر، لتضيع فرصة التعادل على الفارس الأبيض.

فى الدقيقة 20 شن بيراميدز هجمة خطيرة على مرمى محمد عواد، عن طريق فيستون ماييلي الذى مرر كرة عرضية لمصطفى فتحى وسددها بجوار القائم، بعدها رد الزمالك بفرصة خطيرة جدًا عن طريق يوسف أوباما، وبعدها أهدر محمود علاء فرصة أخرى.

وفى الدقيقة 27 أهدار يوسف أوباما فرصة جديدة لتسجيل هدف التعادل للزمالك.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي، خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

فيما ضم تشكل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.

وتأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.



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