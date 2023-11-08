شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس فوز الاهلى على سيراميكا .. أفشة يحتفل بـ200 مباراة له مع الفريق الأحمر وتحيه خاصة من كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفل محمد مجدى "أفشة" صانع العاب فريق الاهلى بخوض 200 مباراة بقميص الفريق الأحمر حيث تمكن من تسجيل هدف الفوز أيضا بمرمى سيراميكا ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وقام السويسرى كولر المدير الفني لفريق الاهلى بتشجيع اللاعب و التقاط الصورة التذكارية معه أيضا في حضور خالد بيبو مدير الكرة الذى شارك في أحتفال اللاعب أيضا ثم وجه له رسالة قائلا " مبروط يا أفشة بس بردو الخصم شغال ".

وقاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي فريقه لتحقيق فوز مُثير على سيراميكا بهدفين لهدف خلال المباراة التي انتهت منذ قليل بإستاد الجبل الأخضر في المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile) .

تقدم للأهلي ياسر إبراهيم في الدقيقة 33 ثم تعادل أحمد القندوسي لسيراميكا في الدقيقة 58، قبل أن يُضيف أفشة هدفاً قاتلاً للأهلي في الدقيقة 90 على طريقة "قاضية جديدة".

بهذه النتيجة يحتل الاهلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.