شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك وبيراميدز.. تعليمات رمضان صبحى وحماس مدرجات الأبيض(فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة حاليا على ستاد القاهرة بعض الاحداث أبرزها تعليمات تعليمات رمضان صبحى صانع العاب الفريق الأزرق لزملائه قبل انطلاق اللقاء في الدور نصف نهائي من عمر بطولة كأس مصر للموسم الماضى .

بينما الحماس الكبير الذى ظهر داخل مدرجات مشجعى الزمالك الذى يحاول مساندة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق بيراميدز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي، خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

فيما ضم تشكل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.

وتأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.