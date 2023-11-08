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غوارديولا يكشف غياب ستونز لفترة طويلة

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الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة): كشف مدرب مانشستر سيتي الاسباني بيب غوارديولا انّ مدافعه جون ستونز يواجه احتمال الغياب لفترة طويلة عن الملاعب بعد تعرّضه لاصابة خلال الفوز على يونغ بويز السويسري 3 0 في لكرة القدم.

وقال غوارديولا إنّ قلب الدفاع سيغيب على الارجح لفترة كبيرة اثر استبداله خلال استراحة الشوطين على ملعب الاتحاد.

وكان ستونز قد غاب عن المباريات العشر الاولى من الموسم الحالي بسبب اصابة في الورك تعرّض لها خلال استعدادات الموسم قبل ان يعود في تشرين الاول/اكتوبر.

وأضاف غوارديولا الذي ضمن مع فريقه الصعود الى الادوار الاقصائية "نعم، أعتقد انّه سيغيب لفترة. انا اشعر بالأسف له".

إصابة كبيرة
وتُعد اصابة ستونز ضربة كبيرة لسيتي متصدر ترتيب الدوري الانكليزي والذي يواجه اختبارين مهمين امام وتوتنهام بعد العطلة الدولية هذا الشهر.

وتعرّض ايضا المدافع السويسري مانويل أكانجي لمشكلة في الظهر خلال الاحماء للمباراة، ليحلّ مكانه في الدقيقة الاخيرة كايل ووكر.

وتابع غوارديولا "واجه مانو مشكلة في الظهر. لكن المؤسف لجون، أنّه شعر بالاصابة مجددا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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