شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العالمي للمعاقين يكرّم الجهات المطبقة للمعايير البيئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للمعاقين حفل تكريم للجهات والهيئات المطبقة للمعايير البيئية لأصحاب الهمم وتوزيع شهادات اعتمادهم جهات صديقة لذوي الإعاقة تطبق أعلى المعايير البيئية العالمية للمعاقين.

وشهد حفل التكريم ميتين سينتورك رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وعبدالله بن يعروف رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وحيدر طالب أربيع الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين، وأعضاء مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المكرمين.

وثمن ميتين سينتورك، الجهود الكبيرة التي يقدمها المكتب الإقليمي بالشارقة من أجل التوعية بتوفير رعاية متكاملة لذوي الإعاقة من خلال وضع معايير عالمية ومواصفات قياسية تلتزم بها كل المؤسسات والمرافق العامة، من أجل تقديم خدمة راقية تتيح اندماجاً سهلاً لهذه الشريحة المجتمعية، وتقدم خدمة راقية تساعدهم على قضاء احتياجاتهم بسهولة، فضلاً عن استمتاعهم بحياتهم الطبيعية دون عوائق.

وعبر الدكتور طارق سلطان بن خادم عن خالص شكره وتقديره للاتحاد العالمي للمعاقين ولجميع الجهات المكرمة على دورهم الكبير في توفير بيئات صديقة للمعاقين، مشيراً إلى أن ما يتحقق اليوم من اهتمام كبير بتوفير حياة كريمة للمعاقين هو نابع من اهتمام القيادة الرشيدة للإمارات ورعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، «نصير المعاقين» الذي أعطى اهتماماً خاصاً لقضايا ذوي الإعاقة، وهذا الاهتمام من سموه أسهم بشكل كبير في أن تحصل إمارة الشارقة على لقب مدينة صديقة للمعاقين مرتين على التوالي.

وأضاف بن خادم: «مع انتشار ثقافة البيئات الصديقة لذوي الإعاقة والتي تبنتها الحكومة الإماراتية عبر كثير من المشاريع للارتقاء بالخدمات المقدمة، كان لزاماً أن تكون هذه المعايير الخدمية تحت مظلة واحدة، بدلاً من أن يكون لكل جهة معاييرها، التي ربما لا تكون بالشكل نفسه المقدم من قبل جهة أخرى، وهذه ما سعينا إلى تقديمه من خلال مكتب الاتحاد الدولي للمعاقين، لتكون تلك المعايير مطابقة لأعلى المواصفات العالمية».

وكانت الجهات المكرمة هي: حديقة الباهية، وحديقة البوم، وحديقة الجوري، وحديقة الختم، وحديقة ربدان، وساحة خليفة، وحديقة دلما، وحديقة الدلفين، حوديقة السجى، وسفاري الشارقة، وفندق هوليداي إنترناشونال الشارقة، ومنتجع ماربيلا، وفندق أوشانيك خورفكان، ومركز المنارة، ومركز حتا، ومسجد الإمام البيهقي، ومسجد الرسل، ومسجد الشهيد سامي المرزوقي، وحديقة مويلح، وحديقة الشريطية، كما تم التجديد للجهات مسجد أم أيمن، وشاطئ الحمرية، ونادي خورفكان للمعاقين، ونادي الثقة للمعاقين.