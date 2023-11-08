بالكاربون.. بيراميدز يسجل الهدف الثاني في الزمالك بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - سجل فريق نادي بيراميدز الهدف الثاني في شباك نادي الزمالك، بالمواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس مصر.

بيراميدز يسجل الهدف الثاني في الزمالك بكأس مصر:

نجح مصطفى فتحي في تسجيل هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي بالمواجهة والدقيقة 92 من عمر اللقاء، ليقترب من التأهل رفقة فريقه لنهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي.

ويعتبر هدف بيراميدز الثاني "خطأ دفاعي" نسخة طبق الأصل من الهدف الأول الذي سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 5.

شهدت المباراة حصول أحمد توفيق على بطاقة حمراء في الدقيقة 78 من عمر اللقاء ليضع فريقه في موقف صعب للغاية قبل نهاية اللقاء بـ 12 دقيقة.

وتعرض اللاعب سيد نيمار للإصابة في الدقيقة 79 وظل خارج الخطوط لأكثر من 5 دقائق بعدما أجرى الفارس الأبيض 3 تبديلات، ليخرج وينزل بدلًا منه محمد طارق.