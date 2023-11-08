تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة كوبنهاجن بدوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لفريقه للمواجهة المرتقبة ضد كوبنهاجن في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب باركن ستاديون.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة كوبنهاجن

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: آرون وان بيساكا – جوني إيفانز – هاري ماجواير – ديوجو دالوت

الوسط: كريستيان إريكسن – سكوت ماكتومينياي – برونو فيرنانديز

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – ماركوس راشفورد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ الألماني المتصدر، وبفارق نقطة عن جالاتاسراي التركي صاحب المركز الثاني.