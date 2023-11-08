تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة جالطة سراي التركي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة جالطة سراي بدوري الأبطال:

وجاء هاري كين على رأس تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة جالطة سراي ومعه جمال موسيالا وليوري ساني وكومان برباعي في الجانب الهجومي، بطريقة لعب 4-2-3-1، والتي تضم كلًا من:-

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: كيميتش – أوباميكانو - مينجاي – الفونسو ديفيز.

في خط الوسط: جوريتسكا – مزراوي.

في خط الوسط الهجومي: كومان – جمال موسيالا – ليوري ساني.

في خط الهجوم: هاري كين.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونيخ لمواجهة جالطة سراي كل من جنابري وبيريتز واولريش وتشوبو موتينج وسار وتوماس مولر وليمار وتيل وكراتزيج وبافلوفيتش.