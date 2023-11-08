موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022-2023

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في خطف بطاقة العبور لـ نهائي كأس مصر 2022-2023، بعدما عبر نادي بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليضرب موعدًا ناريًا مع النادي الأهلي.

نجح النادي الأهلي في العبور لنهائي كأس مصر بعد الفوز على نادي إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما نجح نادي الزمالك في العبور على حساب نادي بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3-3.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

حدد اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس بالعام المقبل 2024 كموعد لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2022 – 2023 عن الموسم الماضي.

طريق الأهلي والزمالك في كأس مصر 2022 – 2023

تأهل النادي الأهلي من دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر على حساب فريق منتخب السويس بهدف دون مقابل، وفي دور الـ 16 نجح في تحقيق الانتصار بهدفين دون مقابل على حساب فريق الداخلية، وفي ربع النهائي جاء الدور على حساب فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، ثم عبر للنهائي من خلال نادي إنبي بثلاثية نظيفة.

على الجانب الأخر كان مشوار نادي الزمالك في كأس مصر 2022 – 2023 بفوز صعب على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ 32، وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على فاركو، وفي ربع النهائي اكتسح المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف وحيد ليعبر للنهائي من خلال بوابة بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثية لكل فريق.