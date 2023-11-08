تشافي يكشف أسباب تراجع برشلونة في الفترة الأخيرة

عقد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اجتماعًا مع لاعبي البارسا، اليوم الأربعاء، للحديث عن الوضع الحالي، عقب الخسارة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة «سبورت» الإسبانية، بأن الاجتماع تم في مركز التدريبات اليوم، بعد أن لاحظ المدرب تراجع الأداء والمستوى في آخر مباراتين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشافي وجه الاتهام إلى نفسه، قبل أن يتجه للحديث عن اللاعبين، حيث اعتبر نفسه المسؤول الأكبر عن هذا الوضع.

وأوضحت أن لاعبي برشلونة تقبلوا حديث تشافي، ووعدوه بمحاولة عكس هذا الوضع في أقرب وقت ممكن.

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وذكرت أن عددا من اللاعبين أصحاب الوزن الثقيل في غرفة ملابس برشلونة تحدثوا في الاجتماع، وحدث نقد ذاتي للأداء في آخر مباراتين.

واتفق اللاعبون والجهاز الفني على الوصول إلى التوقف الدولي، عبر تقديم صورة جيدة خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس المقبلة بالدوري الإسباني.