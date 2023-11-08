موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لنهائي كأس مصر

تعرف على موعد مباراة فريق الزمالك القادمة، بعد الفوز على بيراميدز، ضمن منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.

ولعب الزمالك ضد بيراميدز، اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانتهت المباراة بفوز فريق الزمالك على حساب نظيره بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما اتجهت المواجهة إلى الوقت الإضافي ثم للضربات الترجيحية.

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وحقق الزمالك الفوز بعد مباراة ماراثونية، حيث تقدم بيراميدز 3 مرات في اللقاء ليعود الفارس الأبيض لمعادلة النتيجة والتعادل في كل مرة.

ومن المقرر أن يلعب فريق الزمالك ضد نظيره الاهلي، في مباراة نهائي كأس مصر، حيث سيتم تحديد الموعد خلال الساعات القادمة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بيراميدز

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، استعداداته للمواجهة القادمة ضد نظيره أبو سليم، في بداية مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك بنظيره أبو سليم، يوم 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وستنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد أبو سليم، على ملعب الجيش ببرج العرب، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.