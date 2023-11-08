الزمالك يضرب موعدًا مع الاهلي في نهائي كأس مصر بعد مباراة ماراثونية أمام بيراميدز

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفوز على بيراميدز، ليضرب موعداً مع الاهلي في نهائي كأس مصر.

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.

وافتتح البوركينابي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز التسجيل في اللقاء في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

ونجح نبيل دونجا في تسجيل هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول نجح مصطفى فتحي في إعادة بيراميدز إلى المقدمة مرة اخرى، وسرعان ما تعادل سامسون أكينولا لـ الزمالك بهدف في الدقيقة 101.

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وسجل محمد حمدي الهدف الثالث لـ بيراميدز في الدقيقة 108، واستطاع ناصر منسي التعادل للفارس الأبيض من جديد بهدف في الدقيقة 112.

لينتهي اللقاء في وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، وتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للفارس الأبيض.

وشهدت المباراة تلقي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز بطاقة حمراء بعد اعتراضه على قرارت الحكم أحمد الغندور.

كما تلقى أحمد توفيق لاعب بيراميدز بطاقة حمراء في الدقيقة 78، ليكمل الفريق السماوي اللقاء بـ10 لاعبين.

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وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – علي جبر – أحمد سامي – محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – مصطفى فتحي – عبد الله السعيد – بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الاهلي في نهائي كأس مصر، وكان المارد الأحمر قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على إنبي بثلاثية دون رد.