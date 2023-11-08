نابولي يكتفي بالتعادل أمام ضيفه يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة نابولي الإيطالي وضيفه يونيون برلين الألماني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم نابولي عن طريق ماتيو بوليتانو في الدقيقة 39، قبل أن يدرك يونيون برلين التعادل عن طريق ديفيد داترو فوفانا في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الذي يستضيف سبورتنج براجا البرتغالي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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وأهدر نابولي بتعادله فرصة مزاحمة ريال مدريد الإسباني على الصدارة ولو بصفة مؤقتة.

على الجانب الأخر، حصل يونيون برلين على أول نقطة له في مشواره بالمسابقة.