من القندوسي لـ مصطفى فتحي.. ليلة وفاء زملاء الأمس أمام الاهلي والزمالك

ضرب الثنائي أحمد القندوسي لاعب سيراميكا ، ومصطفى فتحي نجم بيراميدز المثل والقدوة في الوفاء بعدما رفضوا الاحتفال بـ هدفيهما في مرمى الاهلي والزمالك اليوم.

سجل أحمد القندوسي هدفًا لصالح فريقه سيراميكا كليوباترا في مرمى فريقه السابق النادي الاهلي خلال المباراة التي جرت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الثانية من الدوري المصري بالموسم الحالي 2023 – 2024.

ورفض القندوسي الاحتفال بهدفه في مرمى النادي الاهلي حيث اكتفى اللاعب بوضع يده على رأسه وذلك احترامًا ووفاءًا لفريقه السابق خاصة وأنه يلعب معارًا في سيراميكا.

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تكرر مشهد عدم الاحتفال أيضًا هذه الليلة ولكن في استاد القاهرة الدولي وتحديدًا في مباراة الزمالك وبيراميدز، وجاء ذلك بعد تسجيل مصطفى فتحي في مرمى الأبيض.

رفض مصطفى فتحي الاحتفال بهدفه في مرمى الزمالك وفاءًا وتقديرًا للفريق الذي دافع عن ألوانه عدة سنوات واحترامًا للعلاقة الطيبة الذي تربطه بالجماهير البيضاء.

وفاز النادي الاهلي على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري.

بينما لا تزال مباراة الزمالك وبيراميدز جارية حتى الآن ويسيطر التعادل 3-3 على نتيجة المباراة.