جماهير الزمالك تهتف لـ عواد بعد الفوز على بيراميدز: “أحسن جون في مصر”

هتفت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحارس مرمى الأبيض محمد عواد، بعد الفوز على بيراميدز، في بطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس مصر، أمام نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء.

وشهدت مباراة الزمالك ضد بيراميدز إثارة كبيرة، بعد أن تعادل الفريقين إيجابيًا بثلاثة أهداف لمثلهم، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، والتي تمكن خلالها محمد عواد من صد ضربتي جزاء والتي أهلت الأبيض إلى النهائي.

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وعبرت جماهير الزمالك عن سعادتها من الفوز على بيراميدز، وقال في مدرجات الملعب: “عواد هو الأصل أحسن جون في مصر”.

وتأهل فريق الزمالك إلى دور نهائي بطولة كأس مصر ليلاقي غريمه التقليدي النادي الاهلي يوم الرابع عشر من شهر أبريل من العام المقبل 2024.