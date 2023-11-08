مجدي أفشة عن تبرعه بتيشيرت "القاضية" لفلسطين: "ميغلاش عليهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



أعلن محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر، تبرعه بعوائد تي شيرت مباراة "القاضية ممكن" لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال "أفشة"، في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورت"، اليوم الأربعاء،: "دي اقل حاجة ممكن اقدمها لشعب فلسطين هو تيشيرت القاضية الأغلى في تاريخي وحياتي لكن متغلاش عليهم واتمنى تبقى الدنيا مستقرة واحنا معاهم بقلوبنا".



حقق الأهلي فوزًا صعبًا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز، والتي أقيمت في ملعب المقاولون العرب.

وسجل أفشة هدف الفوز للأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، خلال مشاركته للمباراة الـ200 في مسيرته مع الأهلي التي استمرت 4 سنوات منذ انضمامه للقلعة الحمراء في 2019.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 محتلًا المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، والذي يلعب مباراة هامة أمام الزمالك في قبل نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي.