"فوق أي لاعيب".. جماهير الزمالك تهز استاد القاهرة: كل الدعم لحسين لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - هتفت جماهير نادي الزمالك بقوة في مدرجات استاد القاهرة الدولي، خلال مواجهة بيراميدز المقرر لها بعد قليل في قبل نهائي كأس مصر.

وحرصت الجماهير البيضاء على دعم الفريق ومجلس إدارة النادي بقوة حيث رددت جماهير الزمالك: جماهير الزمالك في مدرجات استاد القاهرة: "الزمالك فوق أي لاعيب .. كل الدعم لحسين لبيب"، "الزمالك مبيتهددش.. حق النادي مفيهوش معلش".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اتخذ قرارات قوية في الفترة الماضية بعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، للبيع ورحيل الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق.