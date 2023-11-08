"بعد احتفاله بالمباراة الـ 200".. ماذا قدم محمد مجدي أفشة مع النادي الأهلي في 4 سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت منذ قليل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني بالدوري المصري الممتاز.

وشارك محمد مجدي أفشة كبديل في الدقيقة "71" من زمن شوط المباراة الثاني، ليصنع الفارق ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 91.

ماذا قدم محمد مجدي أفشة منذ انضمامه إلى الأهلي

شارك صانع الألعاب مع المارد الأحمر في 196 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 38 هدفا وقدم 40 تمريرة حاسمة.

وفاز مع النادي الأهلي بثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا وبطولتين دوري مصري، بالإضافة إلى بطولتين كأس السوبر الأفريقي وثلاث كؤوس سوبر مصري، بجانب بطولتين كأس مصر.

جدير بالذكر، انضم أفشة إلى النادي الأهلي بموسم 2019/20 قادما من بيراميدز، في صفقة بلغت قيمتها 1.20 مليون يورو.

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