جماهير الزمالك توجه رسالة نارية: "يا سكران أفتح عينك.. زي ما عملناك هنعمل غيرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت جماهير نادي الزمالك رسائل قوية خلال حضورها مواجهة الأبيض ضد بيراميدز في قبل نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

ويلتقي فريق الزمالك بعد قليل نظيره بيراميدز على ملعب استاد القاهرة الدولي في قبل نهائي بطولة كأس مصر.

ووجهت جماهير نادي الزمالك عدد من الرسائل حيث رددت: "يا سكران أفتح عينك.. زي ما عملناك هنعمل غيرك".. "فوقهم يا شيكا".

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