رغم الاستبعاد.. ثلاثي الزمالك يؤازون الفريق ضد بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص محمود حمدي " الونش" ومحمد عبد الغني ومصطفى شلبي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الأبيض في لقاء بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ويغيب كل من محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومصطفى شلبي عن لقاء اليوم للإصابة.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.