كولر: من الصعب إشراك موديست أساسيًا في مباراتين متتاليتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



وأضاف "كولر"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورت"، اليوم الأربعاء، بهدفين مقابل هدف، أن فريق سيراميكا كليوباترا قدم مباراة كبيرة أمامنا، ونحن لم نضغط بالشكل الكافٍ منذ بداية المباراة، متابعًا: "اللاعيبة كانت معتقده اننا هنكسب، وكان درس كويس ان دخل فينا جون عشان اللاعيبة تفهم ان المباريات لا تسير بهذه الطريقة ولازم تتعب عشان تكسب".

وأشاد مدرب الأهلي، بأداء أفشة وتسجيله هدفًا رائعًا بالرأس، مضيفًا أنه منح كوكا ورقة كتب فيها طريقة اللعب والتعليمات لتنفيذها خلال الشوط الثاني.

وعن أداء الفرنسي أنتوني موديست، أوضح أن اللاعب يحتاج إلى الوقت ونقوم بتجهيزه، لقد لعب المباراة الماضية وظهر بشكل جيد، لكن ليس ذلك ما نأمله منه، لأنه يمتلك الأفضل ونثق أنه اذا شارك بشكل مستمر هيقدر يقدم المردود المطلوب منه.

وأكد أنه من الصعب إشراك موديست أساسيًا عقب اللقاء الماضي في فترة 48 ساعة لأنه في مرحلة تجهيز بدني، وكان لابد من إراحته وعدم إشراكه منذ بداية المباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، محتلًا المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، والذي يلعب مباراة هامة أمام الزمالك في قبل نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي.