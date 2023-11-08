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ماجد سامي: "الدبيس يستحق الاعتماد عليه بدل من اللهث وراء فتوح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أشاد ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، بلاعب النادي السابق والظهير الأيسر للأهلي الحالي كريم الدبيس، ونصح المارد الأحمر بالاعتماد عليه بدلا من التعاقد مع أحمد فتوح.

وكتب ماجد سامي منشورا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "كريم الدبيس يستحق أن يعتمد عليه النادي الأهلي بدلا من اللهث وراء أبو الفتوح معدنه يشبه لاعبي الأحمر".

جدير بالذكر، انضم كريم الدبيس إلى النادي الأهلي في موسم 2022/23 قادما من وادي دجلة، في صفقة بلغت قيمتها 286 ألف دولار. وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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