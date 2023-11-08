اخبار الرياضه

تفاصيل طرد مدرب بيراميدز في مواجهة الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لنادي بيراميدز، للطرد في مواجهة الزمالك التي تقام حاليا في قبل نهائي كأس مصر.

ووفقا لمراسل موقع الخليج 365: قام أحمد الغندور حكم المباراة بطرد باتشكو في الدقيقة 63 بعد الاعتراض على قراراته بشكل مبالغ.

وكان فريق بيراميدز تقدم بهدف على حساب الزمالك أحرزه فيستون ماييلي في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. يقرر عدم التعاقد مع مبابي نهائيًا لهذه الأسباب

جماهير الزمالك توجه رسالة نارية: "يا سكران أفتح عينك.. زي ما عملناك هنعمل غيرك"

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا