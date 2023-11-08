تفاصيل طرد مدرب بيراميدز في مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لنادي بيراميدز، للطرد في مواجهة الزمالك التي تقام حاليا في قبل نهائي كأس مصر.

ووفقا لمراسل موقع الخليج 365: قام أحمد الغندور حكم المباراة بطرد باتشكو في الدقيقة 63 بعد الاعتراض على قراراته بشكل مبالغ.

وكان فريق بيراميدز تقدم بهدف على حساب الزمالك أحرزه فيستون ماييلي في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

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