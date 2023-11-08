بعد مباراة مثيرة.. الزمالك يقصي بيراميدز ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3/3، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي والتأهل لنهائي كأس مصر.

جاءت المباراة مثيرة في أحداثها، ولعب الفريقان بشكل هجومي، حيث ضغط الزمالك منذ البداية،، وواجهه بيراميدز بتنظيم دفاعي ومرتدات سريعة.

أحرز فريق بيراميدز هدفه مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة عن طريق الكونغولي فيستون ماييلي، وأهدر لاعبي الزمالك العديد من الهجمات في الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني حالتي طرد من جانب فريق بيراميدز، للمدير الفني جيمي باتشيكو في الدقيقة 62، وأحمد توفيق في الدقيقة 79، وفي الوقت القاتل تعادل نبيل عماد دونجا للزمالك بضربة رأس في الدقيقة 93، وبعدها احتكم الفريقين لوقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي تقدم بيراميدز مرة أخرى عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 92، وتعادل الزمالك عن طريق البيني سامسون 101، وفي الشوط الرابع أحرز محمد حمدي الهدف الثالث، وبعدها تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 112، واتجه الفريقين لركلات الترجيح التي حسمت النتيجة لصالح الزمالك.

وبهذا الفوز ضرب فريق الزمالك موعدا لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

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