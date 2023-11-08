"بعد فوز الزمالك المثير".. المستكاوي: "مبروك الإرادة وهارد لك بيراميدز"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الناقد الرياضي والكاتب حسن المستكاوي على فوز الزمالك في مباراة نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح ضد نادي بيراميدز.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع "إكس" تويتر سابقا: "مبروك الزمالك، التأهل لنهائي بطولة كأس مصر، مبروك الإرادة والكفاح وانتصار قيم الرضاية، هارد لك لبيراميدز لعب مباراة رائعة بـ 10 لاعبين".

وأضاف: "نشكركم على هذا العرض الجميل لكرة القدم، الكيان هو الميدان، هو الحياة لكل لاعب، مبروك لإرادة الزمالك".

وتعادل فريقا الزمالك وبيراميدز في وقت المباراة الأصلي والضائع بنتيجة 3-3، ثم اتجها لركلات الترجيح وحسمها لاعبي الزمالك بنتيجة 4-3.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.