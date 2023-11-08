شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يسجل هدف التعادل للزمالك فى شباك بيراميدز 90+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك هدف التعادل لفريقه في شباك بيراميدز بالدقيقة "90+1" من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، لتصبح النتيجة 1-1 ويقترب اللقاء من الوقت الإضافى.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي،خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي،خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه،خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.

افتتح الزمالك مشواره فى كأس مصر بالفوز على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف فى دور الثمانية.

في المقابل، افتتح بيراميدز مشواره فى كأس مصر بالفوز على راية بهدفين دون رد فى دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة البنك الاهلى بثلاثية دون رد فى دور الثمانية.