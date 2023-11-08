شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الأفريقي لكرة السلة يبدأ موسمه الرابع في مارس 2024 من جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدوري الإفريقي لكرة السلة (BAL) اليوم بأن الموسم الرابع الممتد للدوري سيبدأ في مارس عام 2024 في جنوب أفريقيا، ,سيضم أفضل 12 فريق من 12 دولة إفريقية يخوضوا 48 مباراة في أربعة بلدان أفريقية هي جنوب أفريقيا، ومصر، والسنغال، ووروندا خلال خمسة أشهر، وتحدد لعب المباريات الأولى لـ (BAL) في جنوب أفريقيا، وتعد هذه المرة الأولى التي سيلعب فيها الدوري في أربعة بلدان مختلفة.

ولأول مرة أيضاً، سيتم تقسيم الفرق الـ 12 إلى ثلاث مجموعات مكونة من أربعة فرق ستلعب كل مجموعة ضمن مرحلة مكونة من 12 مباراة حيث سيواجه كل فريق منهم الفرق الثلاثة المتبقية في مجموعته مرتين. المرحلة الافتتاحية لمباريات مجموعة كالياري ستبدأ في مارس، ستتبعها مرحلة مباريات مجموعة النيل في أبريل، ثم مرحلة مباريات مجموعة صحارى في مايو.أفضل فريقين من كل مجموعة، والفرق التي تحوز على المركز الثالث من جميع المجموعات سيسافرون إلى رواندا لخوض أربع مباريات تنافسية يتبعها تصفيات مكونة من ثمانية مباريات إقصائية ونهائية ابتداءً من شهر مايو حتى شهر يونيو.

سيعلن الدوري عن المدن المضيفة، والملاعب، والتواريخ، والمعلومات المتعلقة بكيفية شراء التذاكر لموسم عام 2024 للدوري الإفريقي لكرة السلة في الأسابيع المقبلة.