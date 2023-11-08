شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح تحسم المتأهل لنهائى الكأس بعد التعادل بين الزمالك وبيراميدز (3 - 3).. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الشوط الإضافى الثانى من عمر مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابى بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح لحسم المتأهل للنهائى.

أحداث الشوط الأول

مع بداية المباراة ضغط الزمالك على بيراميدز، وفى الدقيقة 5 نجح فريق بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم عن طريق فيستون ماييلي الذى استغل البينية المتقنة من وليد الكرتى.

وفى الدقيقة 15 سدد أحمد زيزو كرة من ضربة ثابتة ارتمت فى العارضة أعلى المقص الأيسر، لتضيع فرصة التعادل على الفارس الأبيض.

فى الدقيقة 20 شن بيراميدز هجمة خطيرة على مرمى محمد عواد، عن طريق فيستون ماييلي الذى مرر كرة عرضية لمصطفى فتحى وسددها بجوار القائم، بعدها رد الزمالك بفرصة خطيرة جدًا عن طريق يوسف أوباما، وبعدها أهدر محمود علاء فرصة أخرى.

وفى الدقيقة 27 أهدار يوسف أوباما فرصة جديدة لتسجيل هدف التعادل للزمالك، وفى الدقيقة 34 مرر سيد نيمار كرة عرضية متقنة لزيزو الذى سددها بقوة أعلى المرمى.

وفى الدقيقة 41 كاد ماييلى يحرز الهدف الثانى بعدما انفرد بمحمد عواد بعد بينية من مصطفى فتحى، وحصل نبيل عماد دونجا على البطاقة الصفراء فى الدقيقة 42، وفى الدقيقة 47 أهدر فيستون ماييلى فرصة هدف محقق بعد كرة عرضية من وليد الكرتى.

أحداث الشوط الثانى

فى بداية الشوط الثانى دفع معتمد جمال بمحمد عبد الشافى بديلاً لمحمود علاء، ولم تشهد الربع الساعة الأولى من الشوط الأول فرص خطيرة تذكر للفريقين، باستثناء الدقيقة 57 التى شهدت فرصة لفيستون ماييلى وسددها بالرأس بعيدًا عن المرمى.

وفى الدقيقة 58 كان ماييلى على مقربة من الانفراد بمرمى محمد عواد إلا إن تدخل حمزة المثلوثى نجح فى قطع الفرصة على مهاجم بيراميدز.

وتلقى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز البطاقة الحمراء للأعتراض على قرارات الحكم، وفى الدقيقة 70 خرج محمود شيكابالا وعمرو السيسى ودخل ناصر منسى ومحمد أشرف روقا.

فى الدقيقة 76 خرج بلاتى توريه ودخل رمضان صبحى لتدعيم صفوف بيراميدز، وفى الدقيقة 78 تلقى أحمد توفيق البطاقة الصفراء الثانية "طرد" ليستكمل بيراميدز اللقاء بـ 10 لاعبين.

فى الدقيقة 87 خرج إبراهيما نداى ودخل سامسون أكينولا لزيادة الفاعلية الهجومية.

فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع سجل نبيل عماد دونجا هدف التعادل للزمالك من ضربة رأس.

الشوط الإضافى الأول

مع بداية الشوط وفى الدقيقة الثانية نجح مصطفى فتحى فى تسجيل هدف تقدم بيراميدز بصناعة من رمضان صبحى، وفى الدقيقة 98 دخل عبد الله جمعة بديلاً لدونجا الذى تعرض للإصابة.

وفى الدقيقة 101 نجح سامسون أكينولا فى تسجيل هدف التعادل للزمالك بعد تمريرة من يوسف أوباما، ويعد هو الهدف الأول لسامسون منذ أن تعاقد معه الفارس الأبيض.

الشوط الإضافى الثانى

سجل محمد حمدى لاعب بيراميدز هدف بيراميدز الثالث، بعد صناعية رأسية من مصطفى فتحى فى الدقيقة 107، وفى الدقيقة 110 خرج محمد الشيبى للإصابة ودخل محمود مرعي بدلاً منه.

وفى الدقيقة 112 تعادل ناصر منسى للزمالك بعد تسجيل الهدف الثالث بضربة رأس فى شباك أحمد الشناوى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيما" - إبراهيما نداي، خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

فيما ضم تشكل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.