شكرا لقرائتكم خبر عن البولينج يدشن منافسات دورة الشيخة هند لألعاب السيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الخميس، منافسات النسخة 11 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة أكثر من 1000 لاعبة، وتستمر منافساتها حتى 20 نوفمبر. وتتضمن الدورة هذا العام تنظيم 7 بطولات رياضية متنوعة هي: البولينج، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الحواجز.

وتدشن بطولة البولينج منافسات الدورة في مركز دبي الدولي للبولينج، وسيتم تكريم الفائزات في جميع الفئات الفردية والفرق في نفس اليوم.

وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، وأيضاً حضور الجمهور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب، أو الخروج المبكر من العمل.

وسيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم، مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.