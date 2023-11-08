شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال بالورود لمنتخب بناء الأجسام بعد العودة من إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام لدى عودتها إلى الدولة، حيث حظي أعضاء المنتخب باستقبال بالورود في مطار دبي الدولي بعد المشاركة الناجحة في بطولة العالم التي أقيمت في برشلونة في إسبانيا، والتي حصد المنتخب خلالها ميداليتين ذهبية وفضية وعدد من المراكز المتقدمة بلغ عددها سبعة.

وأسفرت النتائج عن حصول اللاعب خالد بخيت على الميدالية الذهبية في ماسترز بناء الأجسام للفئة العمرية 40-44، بوزن أكثر من 80 كيلوجراماً، كما حصل عبد الله حسن رستم على الميدالية الفضية في وزن 85 كيلوجراماً، وفي أبرز المراكز المتقدمة تم تكريم أحمد حسن رستم لنيله المركز الرابع في وزن 80 كيلوجراماً وعلي ضاوي المركز الرابع في الفيزيك، ثاني خميس المركز الخامس في الماسترز، وجاء بالمركز الخامس اللاعب عمر محمد المهيري في الفيزيك لطول 170 سنتيمتراً، وحصل اللاعب عبد الله علي الختال المهيري على المركز السادس في الفيزيك ماسترز للفئة العمرية 40-44.

وأكد أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، أن المشاركة في البطولة كانت مفعمة بالإنجازات، والتي لم تقتصر على تحقيق الميداليات والمراكز المتقدمة، بل أكدت صحة النهج الفني والتنظيمي الذي تم اتباعه في الربع الأخير من الموسم الحالي، مبيناً أن لجنة المنتخبات تمكنت من رفد المنتخب الوطني بعدد مضاف من الموهوبين الجدد.

وفي سياق متصل، تقدم محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية بالشكر إلى مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، وثمن الجهود التدريبية المثمرة للاعبي المنتخب، كما أشاد بالمستويات الفنية التي قدمها لاعبو المنتخب الإماراتي قياساً بالمستويات العالمية التي شهدتها البطولة، كاشفاً أنه تواصل مع عدد من البعثات المشاركة في مونديال الأجسام بوصفه رئيساً لبعثة منتخب الإمارات لبحث وتعزيز آفاق التعاون المشترك مستقبلاً.