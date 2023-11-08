شكرا لقرائتكم خبر عن نادي ليوا يتوج الفائزين في السباق الثاني للخيول العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي ليوا الرياضي السباق الثاني للخيول العربية الأصيلة، بميدان الخيول في مدينة زايد، بمشاركة كبيرة لأبناء منطقة الظفرة وملاك الخيول فـي 3 أشواط مختلفة.

وتعد سباقات الخيول العربية الأصيلة من السباقات المهمة للملاك في الظفرة وتحظى بمحبة واهتمام كبير وإقبال واسع على المشاركة.

وفاز بلقب الشوط الأول، الذي أقيم لمسافة 1400 متر «الخيل الغربي» للمالك سيف عشير علي، وتلاه «إف ساناد» لخليفة مطر، و«إف السنا» لراشد المزروعي.

وشهد الشوط الثاني الذي امتد لمسافة 1400 متر، تتويج «حمدان الغربية» لسهيل علي المزروعي بالمركز الأول، وتلاه «إي إف العريق» لسيف عشير، و«إس غازي» لأحمد محمد المحيربي.

وأحرز «إس جنجال» لسيف عشير المركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، وتلاه «آي كيو» لعبدالله القبيسي، و«الزعيـــم» لسعــــيد راشــــد الشامسي.

وكان نادي ليوا الرياضي نظم قبل أيام السباق الأول للخيول في منطقة الظفرة والذي سجل البداية القوية لهذه السباقات لتستمر المنافسة عبر السباق الثاني الذي شهد إقبالاً أكبر.

وفي ختام السباق، توج سلطان المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي الفائزين بالمراكز الأولى.