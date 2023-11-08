شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان المسافري: هدف البطائح المنطقة الدافئة في الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد خلفان المسافري رئيس شركة نادي البطائح لكرة القدم أن هدف «الأحمر» في الموسم الحالي هو المنافسة على أحد المراكز الدافئة في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بناء على الامكانيات الجيدة التي يملكها الفريق، والنتائج المحققة في أول 7 جولات. وقال المسافري في مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول الطموحات هذا الموسم: هدفنا هو المحافظة على البقاء في دوري أدنوك للمحترفين أولاً، ثم أن نكون وسط جدول الترتيب في المنطقة الدافئة، ثانياً، التمنيات أن نحقق مركزاً متقدماً، أما طموحنا في الموسم القادم فهو محاولة الفوز بلقب كأس رئيس الدولة أو كأس الرابطة.

تابع المسافري بعدما استلم مهام رئاسة شركة كرة القدم مؤخراً: أتشرف بأني كنت ضمن الإدارة المؤسسة للنادي منذ عام 2012 برئاسة حمد بن حمودة الكتبي وواصلت عضواً في الإدارة إلى ان صعد الفريق إلى دوري المحترفين وفي نفس الوقت انضممت إلى شركة كرة القدم في الموسم الأول للفريق بدوري المحترفين وكنت عضواً في الشركة إلى أن تم تعييني مؤخراً رئيساً للشركة.

وعن سر النتائج اللافتة، قال المسافري: نحن لم تكن لدينا خلطة سحرية، كنا في تواصل مع اللاعبين والأجهزة الفنية وكله يندرج تحت مسمى العمل المعنوي وكنا قريبين من الفريق، وإذا كان هناك سر واحد فهو إننا فريق عمل واحد يعمل بقلب واحد، وأشكر كل الأعضاء وكل منهم قام بدوره على أكمل وجه، وأيضاً لابد من الإشارة إلى أني محظوظ بفريق العمل المتميز وركزنا أيضاً على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وكذلك المدرب رادوي مرتاح معنا ونحن مرتاحون معه والتفاهم والانسجام متوفران.

رادوي

وعن صفات المدرب رادوي وأسباب نجاحه، قال المسافري: قبل ان نتعاقد معه كنا نعرف أنه متابع للدوري وله صلة بمدرب الشارقة كوزمين ويمتلك خلفية جيدة عن الكرة الإماراتية، وهو مدرب متميز مع الأندية التي عمل فيها سواء في رومانيا أو السعودية ولذلك كان الخيار المناسب لنا.

وعن مدى الرضا عن الفريق الذي حصد 11 نقطة بعد مرور 7 جولات قال: لو سألتموني قبل بداية الموسم لم أكن أتوقع أن نحصد هذا العدد من النقاط، وحتى النقاط التي خسرناها والمباريات التي تعادلنا فيها لم نكن نستحق الخسارة والتعادل فيها، فقد خسرنا أمام شباب الأهلي والجزيرة بعد طرد لاعب من صفوفنا، وتعادلنا مع عجمان واتحاد كلباء وكنا نستحق الفوز. وأكد«بعد أول مباراة خضناها هذا الموسم وفوزنا على الوحدة في ملعبه لاحظنا أن الفريق يقدم نفسه بشكل مميز وتوقعنا أن يكون مميزاً في باقي المباريات، ونحن راضون بما تحقق ونطمح إلى الأفضل طالما الفريق مستمر بنفس الروح والعطاء».

واستطرد:«تم تغيير 18 لاعباً، وكل هذا تم بالتشاور مع اللجنة الفنية والجهاز الفني للفريق».

وكشف أن اللاعب لورنسي غادر قبل التعاقد مع رادوي والمدرب لم يكن له دور في رحيله، وقال:تعاقداتنا كانت ناجحة ولم نندم على أي لاعب تعاقدنا معه.

وأوضح أن اللجنة الفنية برئاسة سليمان بن دابل النقبي نائب رئيس الشركة ومشرف فريق الكرة، وهناك عبدالمجيد النمر كمدرب مختص وخالد أحمد أيضاً في اللجنة الفنية، وتم تشكيل لجنة لاستقطاب الجماهير.

أحمد خليل

اما فيما يتعلق باللاعب أحمد خليل وماذا ينتظر منه نادي البطائح فقال خلفان المسافري: ليس نادي البطائح وحده من ينتظر ماذا سيفعل أحمد خليل بل الشارع الرياضي بالدولة والمنتخب وكرة الامارات بصفة عامة تنتظر الكثير من أحمد خليل ونتمنى ان يعود أساسياً وأن يكون اللاعب الأول في المنتخب، فهو يجتهد ويبذل ولكنه يمر بظروف قد تؤخر عودته بقوة والمدرب يبذل جهوداً كبيرة معه، ومتى زالت هذه الظروف والأسباب الخارجة عن إرادتنا وإرادته لأنها مرتبطة بعمل اللاعب ووظيفته سيعود أحمد خليل أكثر قوة.

ورداًَ على سؤال حول ان الفريق بدأ بقوة في الموسم الماضي ثم تراجع في النتائج قال: في الموسم الماضي كانت هناك أسباب مثل تعدد المدربين والفريق كان يتدرب في ملعبه ويلعب المباريات خارج ملعبه، كما تعرضنا لإصابات كثيرة، وكل ذلك ساهم في عدم الاستقرار، وهذا الموسم لن يكون هناك استرخاء بعد النتائج المميزة والجيدة، ونتمنى ان نواصل بنفس الإيقاع.

وحول وقفة الإدارة مع المدرب رادوي خلال تصريحاته التي انتقد فيها لاعبي الفريق قال خلفان المسافري:جلسنا مع المدرب وقلنا له ان هناك بعض العبارات يجب ألا تخرج منك ولكن في النهاية المدرب انسان ويريد مصلحة الفريق ولابد ان يلتزم اللاعبون بخططه وتنفيذ توجيهاته، وبطبيعة الحال يجب أن نأخذ الجزء الجيد من حديثه وهي الغيرة على الفريق، وكما تلاحظون تصريحاته الأخيرة جاءت متوازنة وطيبة وهذه نتيجة جلستنا معه ونحن راضون عن الفريق وعن المدرب وكل المحترفين الأجانب واللاعبين المواطنين، ونحن في النهاية ملتزمون بموازنة مالية محددة لايمكن أن نتخطاها كي لا نورط أنفسنا ونورط النادي.