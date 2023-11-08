شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر على حساب بيراميدز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم نادي الزمالك تأهله رسمياً إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد لقاء ماراثوني أمام بيراميدز، انتهى بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، الأربعاء.

واستمر حفل الأهداف بين الزمالك وبيراميدز في قمة نصف نهائي كأس مصر 2022-2023، 120 دقيقة، على استاد القاهرة الدولي، لينتهي وقت المباراة بنتيجة 3-3، لذا لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي انتهت لصالح الزمالك.

وسجل أهداف الزمالك دونجا وسامسون وناصر منسي، بينما سجل أهداف بيراميدز ماييلي ومصطفى فتحي ومحمد حمدي.

وبهذه النتيجة تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، الذي سبق وتأهل على حساب إنبي، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل، موعداً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.